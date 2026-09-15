

Roma, 15 sert (Adnkronos) - "Vediamo cose stupefacenti nel mio ex partito. Ho visto la segretaria dei Giovani democratici invitare all'organizzazione della diserzione. Da ora e sempre resistenza a ora e sempre renitenza, la sinistra si è evoluta verso questo, governerete così il Paese? Sicuro?". Lo ha detto Carlo Calenda in aula in Senato parlando della legge elettorale.



