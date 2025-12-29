

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Non c'è il riferimento a forniture militari nel titolo del decreto Ucraina "perché questa è l'Italietta. Uno che ha la fiamma nel simbolo, ha paura di scrivere la parola 'militari'? Sono dei quaquaraquà". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

