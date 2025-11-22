

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Domenica alle 15.00 sarò a Piazza dell’Esquilino con la comunità ucraina. In questo momento drammatico per Kiev, chi ha a cuore la sorte del popolo ucraino e la libertà dell’Europa dal giogo di Putin e Trump, deve scendere in piazza". Lo scrive sui social Carlo Calenda.

