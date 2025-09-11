Roma, 11 set (Adnkronos) - "Ieri per prima volta un Paese della Nato è stato attaccato dalla Russia, un attacco politico per testare la solidità della Nato e dell'Ue, per vedere se abbiamo forza a sufficienza per risponde attraverso l'incremento della difesa comune". Lo ha detto Carlo Calenda, in aula al Senato, dopo l'informativa del governo di Ucraina e Mo.
Ucraina: Calenda, 'da Russia attacco per testare solidità Nato e Ue'
11 settembre, 2025 • 09:03
Roma, 11 set (Adnkronos) - "Ieri per prima volta un Paese della Nato è stato attaccato dalla Russia, un attacco politico per testare la solidità della Nato e dell'Ue, per vedere se abbiamo forza a sufficienza per risponde attraverso l'incremento della difesa comune". Lo ha detto Carlo Calenda, in aula al Senato, dopo l'informativa del governo di Ucraina e Mo.