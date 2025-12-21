

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Una domanda caro Conte: avresti lasciato l’Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? Qual è la tua linea tradire l’Ucraina, mettere il veto come neanche Orban ha osato fare sul prestito per Kiev, portando l’Italia fuori dall’Europa e scondinzolare sul piano di capitolazione di Trump? Vergognati va". Lo scrive Carlo Calenda sui social rilanciando un post di Giuseppe Conte.



