Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Il mondo intero dovrebbe interrogarsi sul ruolo di Musk e il fatto che oggi abbia assistito alla telefonata tra Trump e Zelensky ne è la prova. Parliamo di una figura che, attraverso le sue piattaforme social e i suoi satelliti, può condizionare i processi democratici a livello globale e influenzare le sorti dei conflitti militari come in Ucraina". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde.

"Siamo di fronte a una svolta verso un’autocrazia tecnologica in cui la democrazia conterà sempre meno, mentre sarà il potere, concentrato nelle mani di oligarchi con il controllo dei media e della tecnologia, ad avere un ruolo dominante. Fossi la premier Meloni, affronterei con cautela il rapporto con Musk, a partire dal progetto Starlink, che mira a coprire segmenti della comunicazione nel nostro Paese. Indipendentemente da destra e sinistra, una questione fondamentale su cui riflettere è che l’autocrazia tecnologica non può sostituire la democrazia”.