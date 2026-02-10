

Roma, 10 feb.(Adnkronos) - "Qui a Strasburgo solitamente i tre partiti che sono al governo in Italia votano in tre modi diversi, non due. È evidente che sulla politica estera sia il centrodestra che il centrosinistra hanno un problema, quello di non avere posizioni sempre coincidenti e so bene che guidare un Paese non è come scrivere un programma per un comune o una regione”. Così il presidente del Pd Stefano Bonaccini, ospite a Start di Sky TG24. “È su questo che dovremo lavorare. Noi siamo convinti come Pd che l’Ucraina vada sostenuta e vada sostenuta perché vuol dire sostenere l’Europa, quell’idea di Ue nella quale non possano esserci conflitti e guerre”, ha concluso.

