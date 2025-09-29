

Kiev, 29 set. (Adnkronos) - Diplomazia in stallo e, dall'altra parte, aumento massiccio delle ostilità. E tuttavia, dopo oltre tre anni e mezzo dall'invasione russa dell'Ucraina, i cittadini nelle aree di confine sottoposte maggiormente agli attacchi di Mosca, cercano di condurre una vita 'normale', il più possibile simile a quella che si conduce in qualsiasi Paese dove si vive in pace. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha criticato il rifiuto della Russia agli inviti americani a partecipare a negoziati bilaterali o trilaterali, mentre i funzionari del Cremlino continuano a dimostrare la loro mancanza di interesse nei negoziati con l'Ucraina.

Ieri, Vance ha dichiarato che la Russia si è "rifiutata di sedersi" di qualsiasi incontro bilaterale con l'Ucraina o a un incontro trilaterale con l'Ucraina e gli Stati Uniti nelle ultime settimane, nonostante il presunto accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump del 18 agosto per tenere un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Due notti fa, le forze russe hanno condotto il terzo più grande attacco combinato di missili e droni contro l'Ucraina fino ad oggi, con un totale di 643 proiettili. L'aeronautica militare ucraina - ricorda l'Institute for the study of war - ha riferito che le forze russe hanno lanciato due missili balistici Kh-47M2 Kinzhal dallo spazio aereo sopra l'oblast di Lipetsk; 38 missili da crociera Kh-101 dallo spazio aereo sopra l'oblast di Saratov; due missili Banderol lanciati da droni dall'oblast di Kursk; e otto missili da crociera Kalibr dal Mar Nero. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze russe hanno anche lanciato 593 droni di tipo Shahed, Gerbera e altri dalle direzioni delle città di Kursk, Bryansk e Oryol; Millerovo, oblast di Rostov; Shatalovo, oblast di Smolensk; Primorsko-Akhtarsk, territorio di Krasnodar; e hanno occupato Capo Chauda e Kacha, Crimea.

A Sloviansk, in passato occupata, la guerra è diventata così di routine che nessuno presta attenzione alle sirene antiaeree. Il Guardian cita l'esempio di una spiaggia affollata su un lago della città ucraina in prima linea, un pomeriggio di qualche giorno fa. "I bagnanti facevano il bagno nel lago, prendevano il sole e sorseggiavano tè - riporta il giornale - Alle 15,30 si è udito un improvviso rombo di tuono. Un proiettile di artiglieria si era schiantato nelle vicinanze, sollevando una colonna di fumo grigio. Le anatre si sono alzate in volo in preda al panico. I nuotatori guardavano indifferenti verso l'alto e continuavano il bagno".

"Dopo tre anni di combattimenti ci siamo abituati ai boati. Non ci danno più fastidio", ha raccontato al Guardian Alyona. Ha indicato un cubo di cemento oltre una fila di cabine spogliatoio in legno e docce esterne. "Se le bombe sono vicine, abbiamo un riparo", ha detto. Alyona e la sua amica si sono immerse nell'acqua bassa. Un uomo che vendeva uva era seduto assorto nella lettura di un libro. Gli abitanti di Sloviansk convivono con le esplosioni dal 2014, quando Vladimir Putin diede inizio alla sua campagna per conquistare l'Ucraina. Di recente, la guerra è diventata più difficile da ignorare. All'inizio di questo mese, i droni kamikaze russi hanno raggiunto per la prima volta l'autostrada M-03, a 2 km dalla città. Hanno colpito autobus e auto. Una persona è stata uccisa e 10 sono rimaste ferite.

Molti abitanti hanno lasciato Sloviansk dopo l'invasione su vasta scala di Putin. Molti sono poi tornati. La popolazione attuale è di 50.000 abitanti. Il numero è aumentato dai soldati e dagli sfollati provenienti dalle zone limitrofe, a causa dei combattimenti. La città ospita l'ultimo ospedale ostetrico della regione, dove nascono dai 40 ai 50 bambini ogni mese. Le scuole rimangono chiuse, ma funzionano online. Le autorità non hanno ancora ordinato alle famiglie con bambini di andarsene. "La vita continua", ha detto il sindaco. L'economia locale è in piena espansione, grazie all'afflusso di personale militare ben pagato. Gli agenti immobiliari affittano appartamenti con due camere da letto ai soldati per 35 dollari al giorno. Li affittano per le visite di mogli e fidanzate. Hanno aperto nuovi negozi e bar. Sloviansk vanta un panificio e un ristorante italiano, Palermo, che serve pasta e zuppa alla milanese.

La guerra è diventata così di routine - sottolinea il Guardian - che nessuno presta attenzione alle sirene antiaeree. Gli allarmi vengono trasmessi dagli altoparlanti sul tetto del palazzo dell'amministrazione comunale di Sloviansk. Svitlana Vunichenko, consigliere del sindaco, ha affermato che nel frattempo, dal 2014, la gente ha dovuto lavorare, crescere le proprie famiglie e divertirsi. "Bisogna vivere", ha detto.



