

Mosca, 2 nov. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro l'Ucraina nella notte, "uccidendo "sei persone, tra cui due bambini", e interrompendo l'elettricità a decine di migliaia di persone. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina su Telegram, precisando che "le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa".

Nel frattempo, un attacco russo nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha lasciato quasi 58.000 famiglie senza elettricità, ha affermato il governatore della regione Ivan Fedorov.

