

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quattro anni fa la criminale decisione russa di invadere l'Ucraina. Quattro anni di resistenza di un intero popolo tra sofferenze, distruzioni, morte. Non abbiamo voltato le spalle né lo faremo. Serve una pace giusta, presto. Con l'Europa per questo obiettivo. E per far vincere diritto e libertà". Lo scrive su X Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

