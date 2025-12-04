

Ankara, 4 dic. (Adnkronos/Afp) - La Turchia ha messo in guardia Russia e Ucraina dal colpire le infrastrutture energetiche in seguito a diversi attacchi di droni nel Mar Nero rivendicati da Kiev contro petroliere legate alla Russia. Il ministro dell'Energia Alparslan Bayraktar ha affermato che qualsiasi interruzione avrebbe ripercussioni sui mercati globali e sulla vita delle persone, sottolineando che gli impianti energetici sono già stati colpiti in entrambi i Paesi. "Diciamo a tutte le parti, Russia e Ucraina: tenete le infrastrutture energetiche fuori da questa guerra, perché sono strettamente legate alla vita quotidiana delle persone", ha aggiunto.

Venerdì scorso, due petroliere sono state colpite da esplosioni al largo della costa turca del Mar Nero, una delle quali era diretta verso un porto russo. Una fonte di sicurezza ucraina ha riferito all'Afp che le sue forze armate hanno utilizzato droni navali per colpire le navi che "trasportavano segretamente petrolio russo". Martedì è stata colpita una terza petroliera in rotta dalla Russia alla Georgia; la Russia ha affermato che anche questa è stata colpita da un drone, ma questa volta l'Ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento.



