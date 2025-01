Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Non c’è mai una pace giusta, probabilmente si arriverà a una tregua, a un congelamento della situazione con un compromesso capace di mettere in sicurezza quel Paese”. Lo ha detto in aula intervenendo sul decreto che proroga l’autorizzazione alla cessione di equipaggiamenti all’Ucraina il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri di Palazzo Madama.

“Bisogna - ha proseguito il parlamentare dem - dare un segnale di sostegno politico al popolo ucraino con una forte iniziativa europea, in grado di far dialogare ciò che non era conciliabile, come fu fatto durante la guerra fredda. Ma per far questo serve un’Europa forte e decisa, se non vogliamo che, dopo aver noi europei sofferto enormemente per il rialzo dei prezzi e l’ascesa un po’ ovunque dei movimenti populisti, siano invece la Cina e l’America di Trump, atteso in questi mesi come una sorta di Messia che porterà alla pace, quelli che riusciranno a far cessare le ostilità”.

“Dobbiamo essere convinti - ha detto ancora il senatore - che senza l’Europa la pace non si può fare. Ma cosa pensa su questo la premier Meloni? Preferisce fare la junior partner di Trump o impegnarsi fattivamente con i governi europei per una soluzione che garantisca agli ucraini la certezza che in futuro non saranno nuovamente invasi? Per il Pd la risposta è chiara, nella consapevolezza che oggi rafforzare l’Europa significa difendere gli interessi dell’Italia. Ma si può dire lo stesso per il governo?”, ha concluso Alfieri.