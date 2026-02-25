

Kiev, 25 feb. (Adnkronos/Dpa) - Quattro persone sono state uccise negli attacchi russi nella notte nel sud dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità di Kiev, aggiungendo che un bambino è rimasto ferito. Secondo il servizio di protezione civile ucraino, i raid aerei su un villaggio nella regione di Zaporizhzhya hanno distrutto un edificio residenziale e danneggiato un altro.

