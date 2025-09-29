

Mosca, 29 set. (Adnkronos) - Due persone, una delle quali un bambino, sono state uccise in un attacco con drone avvenuto durante la notte nella regione di Mosca. Lo ha reo noto il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, sul canale social russo 'Max'. "Questa notte, le forze di difesa aerea hanno abbattuto quattro droni a Voskresensk e Kolomna. Purtroppo, a Voskresensk si è verificata una tragedia: due persone sono morte in un incendio in un'abitazione privata: una donna di 76 anni e suo nipote di sei anni", ha scritto Vorobyov.

