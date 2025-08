Kiev, 5 ago. (Adnkronos/Afp) - Gli attacchi russi hanno colpito una stazione ferroviaria nell'Ucraina orientale, uccidendo un meccanico e ferendo quattro operai. Lo ha reso noto la compagnia ferroviaria nazionale. "I terroristi russi hanno inflitto un massiccio attacco all'infrastruttura ferroviaria di Lozova", hanno dichiarato le ferrovie ucraine in un post su Telegram. "Un meccanico di servizio di una delle unità è morto, altri quattro ferrovieri sono rimasti feriti. Tutti i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie."

Il sindaco di Lozova ha dichiarato che diverse persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, e che alcuni quartieri residenziali sono stati danneggiati. "Lozova è sopravvissuta all'attacco più massiccio dall'inizio della guerra", ha affermato il sindaco Sergiy Zelensky in un post su Facebook. Due persone sono rimaste ferite anche in un altro attacco di droni russi a Zaporizhzhia, ha affermato l'amministrazione militare della regione. Nel frattempo, l'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che le unità di difesa aerea hanno abbattuto 29 droni Shahed di fabbricazione iraniana durante la notte nel nord e nell'est del Paese.