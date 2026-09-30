

Benevento , 30 set. - (Adnkronos) - La Corte di Assise di Benevento per la strage familiare di Paupisi ha condannato all’ergastolo Salvatore Ocone. L’uomo, che fu arrestato a Campobasso, era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa, il 30 settembre 2025.

I giudici hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero: per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

Sopravvissuta alla tragedia l’altra figlia adolescente dell’uomo, Antonia, a lungo in pericolo di vita. Operata d’urgenza al Neuromed di Pozzilli, in Molise, la ragazza è stata dimessa lo scorso mese di marzo ed è tornata a casa.

