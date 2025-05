Milano , 04 mag. - (Adnkronos) - Femminicidio nella tarda serata di sabato a Settala, nel Milanese. La vittima è una 43enne marocchina, uccisa a coltellate dal marito, connazionale di 50 anni, di fronte alla figlia di appena 10 anni. È stata la bambina, figlia unica, a chiamare il 118, riferendo che la madre era stata uccisa dal padre.

Al loro arrivo sul posto, in via Cerca a Settala, i Carabinieri hanno trovato la bambina che usciva dal palazzo, seguita dal padre. L’uomo - viene riferito - era in stato di alterazione. I militari hanno messo in sicurezza la piccola e sono entrati nell’appartamento della famiglia, al terzo piano. All’interno hanno trovato il corpo della 43enne senza vita, con diverse ferite da taglio.

Il marito è stato arrestato per omicidio aggravato e accompagnato nel carcere di San Vittore. La bambina, illesa, è stata affidata a un parente. Sull’omicidio indagano i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano.