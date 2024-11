SINGAPORE, 3 novembre 2024 /PRNewswire/ -- UBS Asset Management lancia il suo primo fondo di investimento tokenizzato "uMINT", reso disponibile tramite il partner di distribuzione autorizzato DigiFT.

Grazie a DigiFT gli investitori possono sottoscrivere uMINT utilizzando la loro soluzione di portafoglio di custodia preferita, ottenendo accesso a funzionalità di riscatto in tempo reale tramite la piattaforma DigiFT. uMINT, un investimento nel mercato monetario sostenuto da strumenti appositi di alta qualità basati su un quadro conservativo e gestito in base al rischio, utilizza la tecnologia di registro distribuito Ethereum e viene emesso da USB nell'ambito del suo servizio di tokenizzazione interno UBS Tokenize – un'offerta per servizi di asset digitali completa che mira ad aprire le porte al mondo della finanza decentralizzata a una gamma più ampia di partecipanti al mercato.

"Siamo onorati di essere un partner di distribuzione autorizzato per UBS Asset Management nel lancio del loro primo fondo del mercato monetario tokenizzato. Si tratta di una pietra miliare nel mondo del Web3 che testimonia la nostra capacità di trasformare i mercati dei capitali. Questa partnership non solo collega la finanza tradizionale con le tecnologie digitali e decentralizzate, ma dimostra anche la nostra capacità di fornire soluzioni di investimento di nuova generazione su una rete aperta, per una nuova generazione di investitori globali", commenta Henry Zhang, fondatore e amministratore delegato di DigiFT.

Nell'ambito della partnership DigiFT fornirà l'infrastruttura per la gestione e il monitoraggio delle attività di distribuzione on-chain e delle transazioni per il nuovo fondo del mercato monetario tokenizzato. Grazie alla tecnologia blockchain, l'infrastruttura aperta, all'avanguardia di DigiFT garantisce che tutte le transazioni siano archiviate e registrate su un registro immutabile, offrendo visibilità operativa e di audit in tempo reale. Oltre a snellire le procedure amministrative, DigiFT è in grado di sfruttare i contratti intelligenti e facilitare la conformità automatizzata e l'efficienza operativa, consentendo così agli investitori di investire ed esplorare nuovi casi d'uso finanziari del Web3.

DigiFT è il primo exchange che adotta metodi e processi basati su contratti intelligenti, con un meccanismo automatico di market making, ad avere ottenuto il riconoscimento Recognised Market Operator (RMO) e la licenza Capital Markets Services (CMS) concessa dalla Monetary Authority di Singapore.

Disclaimer: questo articolo non è una pubblicità che fa un'offerta o richiama l'attenzione su un'offerta o un'offerta prevista

