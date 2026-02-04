

Mosca, 4 feb. (Adnkronos/Afp) - La Russia agirà in modo "responsabile" dopo la scadenza, domani, del trattato sul disarmo nucleare New Start tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto Vladimir Putin al presidente cinese Xi Jinping, ha riferito il consigliere diplomatico del presidente russo Yuri Ushakov durante una conferenza stampa, aggiungendo che il presidente russo "ha sottolineato che in questa situazione agiremo in modo ponderato e responsabile".

