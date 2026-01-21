

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce in merito a quanto sta accadendo intorno al caso di Alfonso Signorini. Inoltre, la società rappresentata dall'avvocato Salvatore Pino, ha chiesto una misura di prevenzione per impedire al creatore di 'Falsissimo' di tornare a parlare del presunto 'sistema Signorini' su cui indaga la Procura di Milano. Nelle prime due puntate, in onda sui social, Corona ha parlato di presunti episodi di abusi che avrebbero visto protagonista Signorini e ha annunciato - per la puntata in programma il prossimo 26 gennaio - nuove rivelazioni su altri volti noti di Mediaset.

L'ex paparazzo rischia sul piano penale e non solo: domani pomeriggio, giovedì 22 gennaio, è fissata l'udienza al Tribunale civile di Milano dopo il ricorso d'urgenza degli avvocati di Signorini - i difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia - per riuscire a bloccare la messa in onda online della prossima puntata di 'Falsissimo'.

Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione, è stato interrogato lo scorso 7 gennaio, mentre due giorni fa l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno ha confermato davanti ai magistrati di Milano le accuse contenute nella sua denuncia contro il direttore della rivista 'Chi'. Corona è stato denunciato dalla difesa Signorini per diffamazione, ricettazione e violazione della privacy.

