

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Quando ero ministro della Comunicazione, tempi in cui ho fatto anche la riforma Rai, per anni mi sono sentito dire che dovevamo trasformare la Rai nella Bbc. ‘La Bbc è autonoma dai governi’, ripetevano. Mi dicevano che la Rai era una vergogna perché manovrata dai partiti, mentre la Bbc sarebbe un modello di indipendenza, ‘una meraviglia, senza interferenze’. Eppure, è già la seconda volta che ne cacciano i vertici. La prima fu ai tempi di Blair, durante la guerra in Iraq: li mandarono via da un giorno all’altro". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo alla presentazione del libro 'Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna sciita', di Giovan Battista Brunori.

"Più recentemente, hanno mandato in onda un servizio su Trump, un montaggio fatto di tagli e cuci, basato su fatti del 2021, trasmesso alla fine del 2024. E, guarda caso, i dirigenti ieri si sono dimessi ‘spontaneamente’. Qualcuno li ha rimossi? Allora, la BBC caccia i capi? Forse è giusto, se c’è stato un errore grave nell’attribuire qualcosa a Trump, che, tra l’altro, non ha certo bisogno che gli si cuciano addosso nuovi fatti dato che la realtà offre già abbastanza materiale ogni giorno all’informazione. Chissà se lo sanno quelli che, per anni, ripetevano di fare la Rai come la Bbc", conclude.

