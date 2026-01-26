

(Adnkronos) - "Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il quale presenteremo immediatamente ricorso in appello), significherebbe che questo Paese non è più una democrazia, ma sta diventando una dittatura" aggiunge Corona.

"Io, da bravo cittadino (obbligato dall'avvocato Chiesa), mi adeguo al provvedimento e rimuovo, da questo momento, la possibilità per chiunque di visionare gli Episodi 19 e 20" di Falsissimo che saranno archiviati - hanno superato 100mila visualizzazioni - "riservandomi di ripubblicarli nel momento in cui il ricorso avrà esito favorevole".

Dalla puntata di stasera spariscono quindi chat, foto, video, interviste di tutte le persone coinvolte nel presunto 'sistema Signorini', ma Corona si dice pronto a fare i nomi di altri volti noti di Mediaset.

