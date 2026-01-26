

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. lo non mi fermo". Lo scrive, sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona dopo che il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di 'Falsissimo' sul conduttore tv.

Per Corona c'è "solo tanta, ma tanta paura della verità" e "questa non è Giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio. Se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi". Il suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa, ha già annunciato che farà ricorso.

