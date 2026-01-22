

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto". Fabrizio Corona non si ferma ed è pronto a fare nuovi nomi dopo aver fatto più puntate sul presunto 'sistema Signorini' su cui ora indaga la Procura di Milano. Presente all'udienza civile - prima di essere invitato a uscire - con cui la difesa del conduttore tv ha chiesto di bloccare la prossima puntata di 'Falsissimo', Corona non molla e sui nomi già spoilerati - come la conduttrice Mediaset Maria De Filippi - non indietreggia.

"Si accusa Corona di aver fatto milioni su questa cosa qua, quale è il problema di guadagnare? E’ una vendetta mirata? No. Ho un motivo per cui sono andato contro Signorini? No. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, io ho fatto un’indagine. Dei processi non ho paura, tutti i processi di diffamazione li vinco" aggiunge parlando ai giornalisti, al termine dell'udienza. "Non abbiamo paura se dovessero darci qualche interdizione o l’arresto, sono vent’anni che combattiamo e la legge la conosciamo. Se ci sarà da difenderci à la guerre comme à la guerre, come facciamo da vent'anni". Nell’atto della difesa si dice "che all’interno della puntata, io ho diffamato gravemente Signorini senza alcun elemento probatorio. Come puoi scriverlo? Ci sono delle chat clamorose, degli audio clamorosi, delle fotografie clamorose, delle dichiarazioni e una denuncia.. e non c’è un quadro probatorio?" aggiunge con aria spavalda ribadendo che contro il direttore della rivista 'Chi' ci sarebbe una nuova denuncia di un uomo di Erba (Como). "Per me ci sono persone che sono state sentite e hanno smesso di parlare" dice ancora.

Lunedì 26 gennaio, intanto, ci sarà l’ultima puntata su Signorini. "Basta, chiudo l’inchiesta, chiudo la mia parte" ma pronostica che "sarò costretto a ritornarci perché io sono sicuro che questa roba qua non finisce più. Non che posso portare 50 puntate su Signorini, non ho bisogno di lui per fare milioni di visualizzazioni". Quanto agli altri nomi famosi annunciati, "Ci sto lavorando, ma devono essere legati a delle inchieste perché il mio programma è un programma d’inchiesta, io non mi siedo lì a sparare caz... sulle persone". Il nuovo format social conquista "10-12 milioni di spettatori a puntata, tra tutte le piattaforme parliamo di 60-70 milioni di visualizzazioni. E' più di una partito politico, se mi gira faccio una lista civica e magari vinco e comincio a comandare tutti" conclude Fabrizio Corona.

