

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sono passata dalle stalle alle stelle". Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2milioni di follower, oggi 28 ottobre è tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto alla sesta stagione. Una vita complessa, a tratti drammatica, segnata da sofferenze, abusi e dalla droga, fino a una sorta di rinascita grazie al successo sulla piattaforma social TikTok.

Si definisce ‘tiktokana’ (e non tiktoker) o anche ‘showget’ (invece che showgirl), ma al di là di qualche storpiatura lessicale, più o meno intenzionale, Rita De Crescenzo rispondendo alle domande di Francesca Fagnani mostra un lato inedito. "Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna" dice la tiktoker. "Non sarà troppo?" replica Fagnani che poi le chiede: "È molto imitata?". "Sì, tanto. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare".

"Che infanzia è stata la sua?" chiede la giornalista. "Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni" racconta De Crescenzo. Fagnani spiega che il ragazzo con cui ha avuto il figlio è Ciro Marranzino, della famiglia Contini, che poco dopo il parto venne arrestato. "Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina" spiega De Crescenzo. "È rimasta in rapporto con lui?" insiste Fagnani. "Sì, siamo in buoni rapporti perché è il padre di mio figlio". "A chi deve delle scuse?" chiede Fagnani. "Ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni".

Fagnani ricorda i processi aperti, imputata per spaccio di droga (venne arrestata nel 2017), ma anche per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore. Lei si difende e dichiara innocente: "Ho sempre detto che ho fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato" dice De Crescenzo. "Il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza?" domanda la giornalista. "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo".

Nello studio di Belve De Crescenzo rivela anche che il suo sogno è "girare un film con Christian De Sica, una commedia ambientata a Napoli". "Che trama immagina?" chiede Fagnani. "Immagino un bel film di Natale. Io sono una fan sfegatata di De Sica, da piccola ho visto tutti i suoi film". Siparietto, esilarante fino alle lacrime, quando la tiktoker spiega a Fagnani la parentela con Massimo Ranieri. Anello di congiunzione sarebbe la nonna della De Crescenzo, "Giuseppa di Zazzariello"…

