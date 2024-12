Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il turismo a New York City ha continuato a mostrarsi in grande forma nel 2024, avvicinandosi alla piena ripresa, con un impatto economico totale stimato di 79 miliardi di dollari, di cui oltre 51 miliardi di spesa diretta da parte dei viaggiatori. Gli ottimi risultati hanno reso possibile la creazione o conferma di oltre 388.000 posti di lavoro nel settore del tempo libero e dell'ospitalità, corrispondenti a circa il 9% della forza lavoro della città, e hanno giovato a migliaia di piccole imprese e imprese gestite da minoranze in tutti e cinque i distretti. La spesa dei visitatori ha inoltre generato più di 6,8 miliardi di dollari di entrate fiscali, che hanno contribuito a far risparmiare a ogni nucleo famigliare newyorkese circa 2.000 dollari nel 2024. New York City Tourism + Conventions, l'organizzazione ufficiale di destination marketing per i cinque distretti di Nyc, ha reso inoltre note le previsioni finali per l'anno in corso: la città raggiungerà i 64,3 milioni di visitatori nel 2024, pari al 97% dei livelli di visita record del 2019.

“New York City ha ancora una volta consolidato la sua posizione come città più visitata negli Stati Uniti nel 2024, con quasi 65 milioni di visitatori”, ha dichiarato il sindaco di New York City, Eric Adams. “New York City rimane un polo dinamico per il turismo, che attira decine di milioni di persone da tutto il mondo. Le nostre infrastrutture di alto livello e il vivace ambiente imprenditoriale la rendono una delle principali destinazioni per fiere, conferenze e incontri d'affari, con un chiaro impatto economico di 79 miliardi di dollari. Inoltre, New York City rimane il cuore pulsante dell'innovazione, della cultura e continua a generare opportunità, sia leisure che business”, ha proseguito.

“Il turismo a New York City continua a prosperare, riflettendo la resilienza e l'attrattiva globale della nostra città”, ha affermato Julie Coker, presidente e Ceo di Nyc Tourism + Conventions. “Nel 2024, abbiamo assistito a una crescita sia degli arrivi che della spesa, raggiungendo una spesa diretta totale stimata di oltre 51 miliardi di dollari in tutta la città e lo Stato di New York. Questa ripresa ha sostenuto oltre 388.000 posti di lavoro nel settore del tempo libero e dell'ospitalità e ha generato più di 6,8 miliardi di dollari di entrate fiscali, a beneficio delle imprese locali. Guardando al 2025, ci aspettiamo che questo slancio continui, rafforzando ulteriormente il ruolo di Nyc nel trainare l'economia statale e cittadina”, ha aggiunto.

“Il successo del settore turistico di New York City ha innescato una reazione a catena a vantaggio delle piccole imprese e delle famiglie newyorkesi”, ha detto Maria Torres-Springer, New York First Deputy Mayor, specificando che “i quasi 51 miliardi di dollari di spesa diretta dei visitatori hanno sostenuto migliaia di imprese locali, da ristoranti e negozi a istituzioni culturali e rivenditori". "Inoltre, i 6,8 miliardi di dollari di entrate fiscali generate dal turismo faranno risparmiare alle famiglie circa 2.000 dollari quest'anno. Mentre ci avviciniamo al 2025, continuiamo a impegnarci per una ripresa che vada a beneficio di tutti”, ha specificato.

La crescita del turismo a New York City è stata trainata da viaggi domestici - per i quali hanno influito in particolare i pernottamenti - e da un aumento dei viaggiatori europei. Rimangono certamente delle sfide, tra cui i tassi di cambio, l’accesso ai visti e la capacità del trasporto aereo, che continuano ad avere un impatto sui viaggi d'affari e sui mercati internazionali a lungo raggio, ma i numeri sono assai soddisfacenti.

Le prospettive per il 2025 sono positive: la città più visitata degli Stati Uniti, nonché una delle principali destinazioni per i mercati internazionali e i grandi eventi, si aspetta un ulteriore incremento, in particolare dei viaggi leisure.