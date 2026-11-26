

Roma, 26 nov. (Adnkronos/ Labitalia) - "Con Anci il rapporto è ottimo, daremo nella prossima legge di bilancio la proroga per il prossimo anno sull’imposta di soggiorno rispettando lo status quo del 2026 e l’accompagneremo con provvedimenti importanti che ne migliorino l’impostazione". Così il Ministro del Turismo Giancarlo Mazzi ha inaugurato i lavori della seconda giornata dei lavori della 43esima Assemblea Anci che si tiene nei locali di Veronafiere fino a venerdì 27 novembre annunciando che con i sindaci la revisione del testo che riguarda il provvedimento pensato a favore non solo degli stessi cittadini ma nell’elargizione di migliori servizi anche per i turisti.

“Poche settimane fa - ha ricordato il Ministro - si è insediata presso il Ministero del Turismo la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia che è prevista dalla legge 13 febbraio 2026, cabina che è stata istituita per coordinare al meglio le amministrazioni centrali, regioni e i soggetti coinvolti necessari per costruire un sistema nazionale omogeneo riconoscibile e qualificato.

“Riprenderemo in mano - ha annunciato - il provvedimento così come era stato pensato all’inizio della legislatura in corso su questo provvedimento c’era un accordo che diversifica le fasce di prezzi a seconda delle strutture. Porteremo a termine l’obiettivo che ci siamo posti e stabiliremo anche che una quota dell’imposta di soggiorno sia destinata soprattutto alla formazione di personale ed in particolare per i giovani, risorsa fondamentale per il futuro del mondo del lavoro. La collaborazione tra le istituzioni fa bene al Paese".

