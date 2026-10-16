

Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Ha preso ufficialmente il via oggi, negli spazi del Wegil di Roma, la prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della regione sui mercati nazionali e internazionali. L’iniziativa, in programma fino al 18 ottobre, mette al centro le cinque province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, attraverso un percorso che unisce incontri professionali, opportunità commerciali ed esperienze dirette alla scoperta delle identità e delle peculiarità del territorio. L’apertura ufficiale è stata accompagnata dal taglio del nastro, alla presenza di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, Elena Palazzo, assessore della Regione Lazio a Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Giuseppe Sacco, presidente di LazioCrea, e Manuela Cacciamani, amministratore delegato e direttore generale di Cinecittà.

Il cuore professionale della manifestazione sarà la giornata di sabato 17 ottobre, quando il Wegil ospiterà gli incontri B2B tra gli operatori turistici del Lazio e 50 buyer internazionali provenienti da 22 Paesi e quattro continenti. Sono previsti oltre 500 incontri professionali, finalizzati a favorire nuove collaborazioni commerciali, promuovere le destinazioni regionali e ampliare le opportunità di sviluppo dell’offerta turistica laziale sui mercati esteri.

"Con In Lazio be excellence vogliamo portare il nostro territorio al centro dell'attenzione internazionale, valorizzando una ricchezza che va oltre Roma e che trova nelle cinque province un patrimonio di straordinaria ricchezza. Il nostro obiettivo è trasformare questa eccellenza in opportunità di sviluppo, lavoro e crescita per le comunità locali. Per farlo dobbiamo puntare sulla qualità dell’offerta, costruire nuove relazioni commerciali e far conoscere anche le destinazioni meno note, dai borghi alle aree interne, dalle coste ai percorsi enogastronomici e sportivi. Attraverso questa manifestazione mettiamo in rete i territori e gli operatori, perché il turismo sia sempre più un motore di sviluppo diffuso per tutto il Lazio", ha dichiarato Elena Palazzo, assessore regionale a Turismo, Ambiente e Sport.



Il Wegil diventerà così un punto di incontro tra domanda e offerta turistica, offrendo agli operatori delle cinque province l’opportunità di presentare destinazioni, servizi ed esperienze a una platea qualificata di interlocutori internazionali.

“Voglio sottolineare, anche nella veste di sindaco di un piccolo centro (Roccasecca), l’importanza che questa iniziativa assume per alcuni territori che, seppur ricchi di attrattive, sono solo marginalmente beneficiati dalle attenzioni dei grandi circuiti turistici nazionali o internazionali. Per questi, spesso alle prese con la scarsità delle risorse necessarie per promuovere le proprie ricchezze naturali, ambientali, storiche e gastronomiche, il sostegno delle istituzioni è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo economico, unici rimedi per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Questo progetto può davvero avere un effetto moltiplicatore dal punto di vista sociale ed economico", ha sottolineato Giuseppe Sacco, presidente di LazioCrea.

La giornata di sabato si concluderà con il cinematic dinner presso gli studi di Cinecittà, un appuntamento che unirà cinema, cultura e promozione turistica in uno dei luoghi più rappresentativi dell’industria audiovisiva italiana. Per i buyer internazionali sarà un’occasione per conoscere da vicino una realtà che ha contribuito a rendere Roma e il Lazio riconoscibili nel mondo, valorizzando il legame tra produzioni cinematografiche, patrimonio culturale e attrattività turistica.



“Siamo orgogliosi - ha sottolineato Manuela Cacciamani, ad e dg Cinecittà - di supportare un’iniziativa che punta ad accendere i riflettori sulle eccellenze dell’intera regione, come In Lazio, mostrando Cinecittà sotto una luce diversa: location d’eccellenza per eventi e destinazione culturale-turistica. Perché la bellezza degli Studi che hanno contribuito a plasmare l’immaginario collettivo non può restare appannaggio solo degli addetti ai lavori. E del resto tra audiovisivo e cineturismo c’è un’intesa solidissima: il giro d’affari in Italia è di circa 600 milioni di euro l’anno e la ricaduta più consistente è proprio nel Lazio. Per questo, sabato, non ospiteremo solo la Cinematic dinner ma apriremo a invitati e buyer le porte del set di Roma Antica, 4 ettari di imponenti e realistiche scenografie che continuano ad attrarre produzioni da tutto il mondo. Non dimentichiamo che Cinecittà è l'attrice più bella che la Regione Lazio ha e che sta per compiere 90 anni. Il cinema è il più grande vettore per far sì che nel turismo internazionale alcuni luoghi, alcune esperienze diventino iconiche, quindi sicuramente è un ottimo connubio”.

Domenica 18 ottobre la manifestazione proseguirà con i fam trip nelle cinque province del Lazio, itinerari dedicati ai buyer per far conoscere direttamente le destinazioni e le esperienze che caratterizzano il territorio. Borghi e città d’arte, paesaggi naturali, cultura, tradizioni, enogastronomia e artigianato saranno protagonisti di un percorso pensato per trasformare la conoscenza delle eccellenze regionali in nuove opportunità di promozione e commercializzazione turistica. Con questa prima edizione, 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market' punta a consolidare il posizionamento del Lazio come destinazione capace di offrire esperienze diversificate, valorizzando le specificità delle cinque province e favorendo nuove relazioni con il mercato turistico internazionale.

