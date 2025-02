Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A Roccaraso il problema vero della scorsa settimana non è stato l’overtourism, ma l’improvvisazione di chi crede che si possa passare da Tiktok alla vita reale senza preparazione e senza nessuna capacità. Il turismo è una cosa seria e la sua organizzazione va lasciata ai professionisti del settore, soprattutto quando mobilita masse di persone così consistenti rispetto alla capacità ricettiva delle destinazioni”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Turismo della Lega.

“Sono felice -aggiunge- che oggi i turisti possano trascorrere una giornata piacevole e senza difficoltà a Roccaraso e in tutto l’Alto Sangro. Il merito è certamente delle contromisure prese dal presidente della Provincia Angelo Caruso e dai sindaci della zona, cui va il mio plauso. Ma l’allarme seguito ai disagi della settimana precedente è servito anche a scoraggiare le partenze con i tanti tour operator improvvisati, convinti di poter fare soldi facili caricando sui torpedoni migliaia di ingenui visitatori mordi e fuggi”.

“Tutti devono capire che il turismo organizzato deve essere affidato ai professionisti, che possono coordinare arrivi e servizi necessari con le istituzioni. I limiti servono fino a un certo punto, tanto che oggi non sono stati neppure raggiunti. Il rispetto dei luoghi -conclude Centinaio- si ottiene prima di tutto con l’educazione, quindi con il controllo e la preparazione di chi gestisce partenze e ricettività”.