

Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market' è un'iniziativa fortemente voluta dal Consiglio regionale per affiancare come istituzioni i tanti comuni della nostra regione che racchiudono eccellenze, storie e tradizioni che si tramandano nei secoli. Quindi oggi come Consiglio vogliamo supportare e affiancare il progetto per consentire ai nostri 378 comuni di poter far visitare le proprie bellezze naturali, i loro splendidi borghi, la loro storia, le loro tradizioni e le loro comunità". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, in occasione della presentazione della prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio.

"E' un'iniziativa - ha aggiunto - che proseguirà nel corso del tempo proprio per dare il giusto supporto e le giuste opportunità. Oggi abbiamo 50 buyer internazionali che verranno a visitare le nostre bellezze e penso sia fondamentale e importante nel credere che c'è un Lazio che non resta a guardare ma vuole farsi conoscere. Ed è importante che si sia creata una sinergia una rete per far conoscere le bellezze del nostro territorio".

"Roma - ha sottolineato Aurigemma - vive un 'grande turismo', anche se relegato a una media di giorni molto bassa rispetto all'Europa. Sarebbe sufficiente un giorno in più di soggiorno per creare quell'effetto traino regionale che potrebbe dare molto al territorio".





