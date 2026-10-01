

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - All’inizio di quest’anno, Airbnb ha ampliato la sua offerta per i viaggi. Da oggi, è più facile trovare il soggiorno giusto perché è possibile restare in contatto con i familiari, gli amici e le persone con cui si è viaggiato con Airbnb, visualizzare gli alloggi dove sono stati, i loro consigli e le loro destinazioni future. Inoltre, Airbnb ha lanciato nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che consentono di effettuare ricerche e applicare filtri usando il linguaggio naturale, nonché confrontare gli alloggi proposti in base a ciò che più interessa all’utente. Una nuova offerta di servizi - come il noleggio di articoli per bambini, il lavaggio della biancheria e la consegna di pasti a domicilio - renderanno il soggiorno ancora più piacevole.

Alcuni dei consigli migliori provengono da persone fidate. Airbnb ora consente di scoprire più facilmente quali località hanno visitato i propri contatti, cosa hanno amato e dove vogliono recarsi in futuro. Gli utenti possono invitare persone che conoscono a collegarsi su Airbnb e ciascuno potrà visualizzare i viaggi dell'altro. Airbnb suggerirà i contatti sulla base dei soggiorni passati.

Attraverso una mappa interattiva, è possibile scoprire le destinazioni passate e future dei propri contatti, visualizzare gli alloggi in cui hanno soggiornato e le esperienze o i servizi che hanno prenotato, leggere le recensioni, salvare gli alloggi preferiti o inviare messaggi direttamente tramite l’app. La mappa dei viaggi si arricchisce man mano che l’utente aggiunge nuovi contatti. Ciascun utente può stabilire in qualsiasi momento quali viaggi rendere visibili sulla propria mappa e quali dettagli condividere, oltre a nascondere o rimuovere un soggiorno e bloccare un contatto. Selezionando la mappa, è possibile ottenere una panoramica dell'area di interesse sulla base delle informazioni fornite da host, ospiti e altre fonti: caratteristiche del quartiere, attività disponibili, ristorazione e trasporti, oltre alle migliori esperienze offerte dagli host locali.



Partendo dagli Stati Uniti, Airbnb sta integrando l'intelligenza artificiale in ogni fase del viaggio per velocizzare i passaggi dalla pianificazione al check-in. E' possibile effettuare ricerche di alloggi, esperienze e servizi mediante il linguaggio naturale o i comandi vocali grazie alla nuova barra di ricerca. In questo modo, sarà più facile pianificare il viaggio. E' ora possibile digitare parole chiave all'interno dei filtri per individuare immediatamente quelli che corrispondono meglio alla propria ricerca. Ad esempio, il termine 'bambino' restituisce filtri correlati come culle, aree gioco o libri e giocattoli per l'infanzia, così non c’è più bisogno di scorrere o selezionare manualmente i filtri.

I risultati di ricerca includono ora descrizioni generate dall'intelligenza artificiale, che mettono in evidenza le caratteristiche più rilevanti di ciascun alloggio. Gli alloggi preferiti possono essere confrontati mediante una nuova visualizzazione affiancata, integrata da riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale. Il servizio di assistenza clienti tramite chat, basato sull'intelligenza artificiale, è ora disponibile in oltre 50 lingue. Il supporto viene inoltre esteso alla modalità vocale, garantendo risposte rapide anche per telefono.

Da oggi e per tutto il corso dell'anno, Airbnb amplia la gamma dei propri servizi mediante l'introduzione di nuove categorie, pensate per aiutare gli ospiti a viaggiare leggeri, perdere meno tempo in commissioni e godersi al massimo il soggiorno. E' possibile ordinare i pasti dai ristoranti locali e farseli consegnare direttamente presso l'alloggio Airbnb. Il servizio è disponibile in città selezionate in Europa. Il servizio di consegna della spesa, introdotto a inizio anno negli Stati Uniti, viene ora esteso in Europa. E' possibile prenotare il ritiro e la riconsegna del bucato in modo da viaggiare con meno bagagli, soprattutto quando si è in giro per lungo tempo. Gli ospiti su Airbnb usufruiscono di ritiro e consegna gratuiti e del servizio express con consegna il giorno successivo Il servizio è disponibile in città selezionate degli Stati Uniti, in collaborazione con Rinse.



Culle, passeggini, seggioloni, giocattoli e altri articoli possono essere noleggiati, consegnati e montati direttamente presso l'alloggio Airbnb. Gli ospiti Airbnb usufruiscono di uno sconto del 10%. Il servizio sarà disponibile a partire da novembre in oltre 60 città degli Stati Uniti, in collaborazione con BabyQuip. Attraverso partner locali, è possibile noleggiare attrezzature da sci e snowboard sulle Alpi francesi e barche nella Florida meridionale, per viaggiare più leggeri e godersi meglio la destinazione.

Airbnb facilita l’impostazione dei prezzi, la gestione della disponibilità e l’aggiornamento degli annunci per gli host. A partire da questo autunno, nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale offriranno loro un maggiore controllo, informazioni più chiare e più tempo da dedicare a un’accoglienza di qualità. Il calendario multiannuncio consente agli host di aggiornare facilmente prezzi, disponibilità, termini di cancellazione o sconti per tutti gli annunci contemporaneamente, o solo per alcuni.

La planimetria 3D permette agli ospiti di farsi un'idea più precisa della disposizione di un alloggio prima di prenotare. La piattaforma consiglia di adottare una fascia di prezzo e, con un solo tocco, è possibile adeguare automaticamente le tariffe per notte in base alla domanda e all'offerta giornaliere. Gli host possono modificare la propria scelta in qualsiasi momento per rimanere competitivi rispetto ad annunci simili, nonché visualizzare o regolare i prezzi direttamente nel calendario. Vengono forniti riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale sull'andamento delle performance di un host e sui fattori che le determinano, unitamente ad azioni suggerite che possono essere intraprese direttamente dalla scrivania.

