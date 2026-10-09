

Istanbul, 9 ott. (Adnkronos) - La doppia sconfitta con l'Italia di Roberto Mancini in Nations League, oltre a quelle con Belgio e Francia, sono state fatali per Vincenzo Montella. Il tecnico italiano è stato ufficialmente esonerato dalla Federcalcio Turca dalla guida della nazionale.

"Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca (TFF), nella riunione odierna, ha deciso di rimanere in carica fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. È stato deciso che il Sig. İbrahim Özbay e il Sig. Metin Akyüz, membri supplenti del consiglio, saranno nominati in sostituzione dei due membri effettivi che si sono dimessi. È stato inoltre deciso di non confermare il Sig. Vincenzo Montella come allenatore della Nazionale. Il Sig. Ahmet Erzurumlu, attualmente Direttore degli Affari Iscrizioni della TFF, è stato nominato in sostituzione del Sig. Abdullah Ayaz, Segretario Generale, che ha recentemente rassegnato le dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF", spiega la nota della federcalcio turca.

Montella chiude così un'esperienza di tre anni sulla panchina delle "Mezzelune", con il raggiungimento dei quarti di finale a Euro 2024 e la storica qualificazione ai Mondiali 2026 a 24 anni di distanza dall'ultima volta. Ora il nome più accreditato a sostituire l'aeroplanino è quello di Arda Turan, attualmente alla guida dello Shakhtar Donetsk.

