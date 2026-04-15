

Ankara, 15 apr. (Adnkronos) - È di nove morti e 13 feriti, sei dei quali in terapia intensiva, tre in condizioni critiche, il bilancio aggiornato delle vittime della seconda sparatoria in una scuola in Turchia in due giorni. Oggi, 15 aprile, uno studente di 13 anni ha aperto il fuoco contro una scuola media della città di Kahramanmaras, nel centro del Paese, la Ayşel Çalık Middle School nel distretto di Onikişubat. Tra le vittime ci sarebbero almeno tre studenti e un docente.

Secondo quanto riferisce il giornale turco Daily Sabah, il sospetto assalitore sarebbe uno studente della scuola e si sarebbe tolto la vita dopo l'attacco in cui avrebbe utilizzato cinque armi da fuoco. In arrivo nella zona il ministro dell'Istruzione, Yusuf Tekin.

La notizia arriva all'indomani della sparatoria avvenuta in una scuola superiore a Sanliurfa, non molto distante da Kahramanmaraş. Qui il bilancio parlava di 16 feriti, fra i quali dieci studenti. L'assalitore, che in passato aveva studiato nell'istituto, si è poi tolto la vita.

