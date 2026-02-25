Ankara, 25 feb. (Adnkronos) - Un caccia F-16 militare turco si è schiantato e il pilota è morto. Lo hanno reso noto le autorità del Paese. Il Ministro della Giustizia Yılmaz Tunç ha dichiarato che è stata aperta un'indagine sulle circostanze dell'incidente.
Turchia: precipita caccia F-16, morto il pilota
25 febbraio, 2026 • 06:23
