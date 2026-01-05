

Ankara, 5 gen. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di rientrare nel programma F-35 guidato dagli Stati Uniti, affermando che ciò contribuirebbe a rafforzare i legami tra i due paesi e a rafforzare la sicurezza della Nato. Lo scrive Haaretz, citando Bloomberg, secondo cui Erdogan ha dichiarato personalmente a Trump, a settembre durante la sua visita a Washington, che la decisione degli Stati Uniti di rimuovere la Turchia dal programma F-35 perché aveva acquistato equipaggiamento militare russo era ingiusta. "Con il ritorno di Trump al potere, si è presentata l'opportunità di riportare le relazioni tra Turchia e Stati Uniti su un piano più ragionevole e costruttivo", aveva affermato Erdogan.

