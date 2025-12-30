

Turchia, 30 dic. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza turche hanno arrestato 357 persone durante una maxi operazione in tutto il Paese contro il gruppo terroristico dello Stato Islamico. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya.

"Durante le operazioni simultanee condotte questa mattina dalle nostre forze di polizia in 21 province, abbiamo arrestato 357 sospetti legati all'Isis. Non abbiamo mai dato la minima possibilità a coloro che cercano di mettere in ginocchio questo Paese attraverso il terrorismo", ha scritto il ministro su X.

