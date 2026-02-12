

Ankara, 12 feb. (Adnkronos/Afp) - Tre persone sono morte e quattro sono disperse dopo il naufragio di un imbarcazione di migranti nel Mar Egeo, al largo della Turchia. Lo ha reso noto la guardia costiera turca, aggiungendo che trentotto passeggeri del gommone, che ha imbarcato acqua prima dell'alba al largo del distretto di Foça (Turchia occidentale), a nord di Izmir, sono stati tratti in salvo.

"Le operazioni di ricerca continuano per ritrovare i quattro migranti irregolari dispersi", ha detto la guardia costiera, che ha inviato diverse navi ed elicotteri per le ricerche.



