

Pavia, 3 ott. (Adnkronos) - "Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del personale medico e dei pazienti adulti e pediatrici del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia, dopo aver visitato la struttura.

