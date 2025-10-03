

(Adnkronos) - Mattarella ha quindi espresso "apprezzamento e ammirazione per quanto qui avviene. Sono venuto per rendere omaggio a chi ha pensato, ideato, avviato, man mano fatto crescere, a chi ha appoggiato, sostenuto e consentito che fosse realizzato questo straordinario progetto", al quale le persone "si dedicano non soltanto con professionalità ma con senso di forte umana solidarietà".

