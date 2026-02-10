

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - L'impatto degli inquinanti atmosferici, delle plastiche e dei Pfas, l'alimentazione e la nutrizione, i cambiamenti climatici, l'inquinamento elettromagnetico, la prevenzione primaria, gli stili di vita sostenibili e il modello One Health. Sono solo alcuni dei temi raccolti nel volume 'L'impatto dell'ambiente e degli stili di vita nel rischio onco-ematologico', a cura di Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, promosso da Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, e presentato oggi nella Sala Tatarella della Camera dei deputati su iniziativa di Luciano Ciocchetti, vicepresidente XII Commissione Affari sociali della Camera, con il patrocinio dell'Intergruppo parlamentare One Health.

Il volume, edito da Franco Angeli e con la prefazione di Giuseppe Toro, è nato dall'esigenza di rendere disponibili i contributi scientifici, sociali e istituzionali emersi durante la quarta edizione del convegno Ail 'Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita', che ha messo a confronto esperti di medicina, epidemiologia, scienze ambientali e sociali, rappresentanti delle istituzioni e dell'associazionismo, con l'obiettivo di approfondire le possibili correlazioni tra inquinamento, stili di vita e rischio onco-ematologico.

A presentare il volume l'onoreovle Ciocchetti; Aurelio Angelini, sociologo dell'ambiente e del territorio e presidente del Comitato nazionale educazione alla sostenibilità Agenda 2030, che ha moderato l'incontro; Adriano Venditti, direttore del Dipartimento di Onco-ematologia della Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma, e Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail. All'incontro hanno partecipato anche Luana Zanella, vicepresidente XII Commissione Affari sociali della Camera, la senatrice Elena Murelli, Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari sociali della Camera, e Ylenja Lucaselli, presidente del Collegio d'Appello della Camera e membro della V Commissione Bilancio, tesori e programmazione.

Il cancro - è stato ribadito durante l'incontro - rappresenta una delle maggiori sfide sanitarie e sociali: l'aumento dell'incidenza è legato non solo all'invecchiamento della popolazione, ma anche all'esposizione a fattori di rischio ambientali modificabili come l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, oltre a comportamenti individuali non salutari. In questo scenario Ail intende contribuire costantemente al dibattito pubblico promuovendo una visione integrata tra politiche ambientali e sanitarie, nel rispetto del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Il volume raccoglie gli interventi di oltre 30 relatori che hanno affrontato temi centrali come i cambiamenti climatici, l'inquinamento elettromagnetico, gli stili di vita sostenibili. Ampio spazio è dedicato anche alle esperienze delle sezioni Ail sul territorio e al ruolo della prevenzione come strumento di tutela individuale e collettiva.

La presentazione presso la Camera ha rappresentato un momento di confronto istituzionale per ribadire che prendersi cura della salute significa anche ridurre i rischi ambientali, promuovere consapevolezza sociale e rafforzare strategie condivise per la prevenzione delle patologie onco-ematologiche. Con questa pubblicazione Ail conferma il proprio impegno, accanto al sostegno alla ricerca scientifica e all'assistenza ai pazienti ematologici, nel diffondere conoscenza e nel favorire una cultura della salute che integri ambiente, stili di vita e benessere psicofisico, nell'interesse dell'intera collettività.

Da oltre 55 anni Ail, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 17.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione.

