

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "L’opera di ‘Cancro primo aiuto’ è un esempio concreto di solidarietà. È compito fondamentale delle istituzioni essere vicine a chi, con impegno, sostiene persone e famiglie che affrontano momenti di grande sofferenza. Il bene va riconosciuto, sostenuto e fatto crescere, perché possa raggiungere sempre più persone e donare speranza. Un sentito ringraziamento ai volontari e a tutti coloro che contribuiscono a questo progetto e sono al fianco delle pazienti e dei pazienti oncologici". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo a Montecitorio alla conferenza di presentazione del 'Progetto parrucche' promosso dall’Associazione “Cancro primo aiuto”.

