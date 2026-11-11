

Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Nel 2025 le associazioni della Rete Europa Donna Italia hanno assistito oltre 36.600 pazienti, raggiunto 93mila donne con attività di prevenzione e coinvolto quasi 1.900 caregiver e familiari. Ogni giorno la Rete eroga in media circa 220 prestazioni, per un totale di oltre 82.500 servizi annuali tra visite, supporto ed iniziative informative. In totale sono stati coinvolti 3.744 volontari, mentre le ore donate ogni anno ammontano a oltre 373.200, pari a 46.600 giornate di lavoro offerte pro bono: è come se un’impresa di 212 persone lavorasse gratuitamente, full-time, tutto l’anno, offrendo competenza e assistenza. Un impegno che, valorizzato economicamente, supera i 12,5 milioni di euro. Le Associazioni operano nel 39% dei casi all’interno delle Breast Unit e nel restante 61% sul territorio, creando così un collegamento concreto tra la dimensione clinica e la quotidianità delle pazienti. Più di un’associazione su due ha introdotto nuove iniziative in risposta a bisogni ancora poco riconosciuti dal sistema come salute psicologica, sessualità, supporto ai caregiver e progetti dedicati alle pazienti giovani". Sono i dati principali del rapporto ‘Analisi del valore sociale generato dalle associazioni italiane del tumore al seno - 2025’ - presentato oggi a Roma in un incontro istituzionale a Palazzo Baldassini - redatto da Teha che valuta le attività svolte nel nostro Paese dal movimento che da oltre 30 anni rappresenta l’associazionismo di volontariato del tumore al seno, in 47 Paesi dell’Europa allargata.

"I numeri contenuti nell’Analisi, giunta quest’anno alla sua settima edizione, evidenziano la nostra capacità di portare un contributo concreto al rafforzamento del sistema sanitario - afferma Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia - Grazie alla presenza capillare sul territorio e al rapporto diretto con le pazienti, le associazioni operano in quello spazio tra ospedale e vita quotidiana in cui si sviluppa una parte importante del percorso di cura. Offrono informazioni, servizi e sostegno a pazienti, familiari e caregiver, rispondendo ai loro bisogni, ma anche intercettando e anticipando esigenze che non sempre trovano ancora un’adeguata risposta da parte delle istituzioni sanitarie. Il loro contributo è quindi complementare a quello del Servizio sanitario nazionale e crediamo che misurarlo sia un compito necessario per dare spessore e concretezza a un impegno senza il quale il sistema di assistenza sarebbe più fragile".

"I numeri mostrano che parlare di volontariato significa parlare di un contributo tutt’altro che marginale al sistema - sottolinea Daniela Bianco, Partner e responsabile dell’Area Healthcare & Life Sciences di Teha Group - Oltre a migliorare la vita di cittadine e pazienti, innovando e integrando le risposte ai loro bisogni, la rete di Europa Donna genera anche occupazione, competenze professionali e investimenti. Nel 2025 ha attivato oltre 144mila ore di lavoro retribuito, distribuito circa 2,4 milioni di euro tra stipendi e compensi e investito oltre 1,1 milioni di euro in strumentazioni. È un’infrastruttura sociale che produce valore economico – e sociale – concreto. Senza dimenticare che ogni ora di lavoro retribuito attivata dalla rete si accompagna a circa 2,6 ore donate dai volontari: parliamo di più di 46mila giornate di lavoro all’anno, con un valore di oltre 12 milioni di euro".



"Collaborazione e partnership per essere sempre al fianco dei pazienti, ascoltarne la voce e valorizzarne il contributo, dagli studi clinici alla valutazione delle nuove terapie: sono questi - commenta Carlo Riccini, direttore Generale Farmindustria - i cardini attorno ai quali ruota il rapporto tra associazioni, come Europa Donna, e industria farmaceutica, naturalmente nel rigoroso rispetto delle normative vigenti e del codice deontologico di Farmindustria. Una sinergia virtuosa, che coinvolge anche altri attori della filiera e delle Istituzioni, e ha l’obiettivo di offrire un contributo concreto per aiutare i pazienti e i loro caregiver. Insieme si possono raggiungere risultati significativi. La legge di Bilancio 2027, ad esempio, introduce nuovi strumenti per un accesso rapido all’innovazione, a vantaggio di tutti i cittadini, in particolare di chi ancora non dispone di alternative terapeutiche adeguate. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare e rendere più incisivi questi strumenti".

"Apprezzo molto il lavoro che Europa Donna Italia e la sua rete di associazioni svolgono ogni giorno al fianco delle donne colpite da tumore al seno – afferma Simona Baldassarre, assessore Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, servizio civile della Regione Lazio - Un impegno concreto che vede protagoniste anche tante pazienti ed ex pazienti, capaci di trasformare la propria esperienza in un aiuto prezioso per altre donne. Come medico e come donna, prima ancora che come politico, so quanto sia importante affiancare alle cure l’ascolto e il sostegno umano. La Regione Lazio è impegnata a rafforzare la prevenzione attraverso screening oncologici gratuiti e un sistema di presa in carico, con agende dedicate che accompagnano le pazienti dalla diagnosi alle cure. In questo impegno, le realtà del Terzo Settore sono alleate preziose delle istituzioni, perché nessuna donna deve sentirsi sola nell’affrontare la malattia".

"Il lavoro svolto da questa Rete costituisce un esempio particolarmente significativo di sussidiarietà a favore della sanità pubblica - si legge nella prefazione dell’Analisi scritta da Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione aziendale, facoltà di economia, Università Cattolica del Sacro Cuore - Non si tratta di sostituire le responsabilità del Servizio sanitario nazionale, né di colmare in modo episodico le carenze dei servizi, ma di affiancare le istituzioni e le organizzazioni sanitarie con un contributo autonomo, competente e organizzato. Un contributo che nasce dalla prossimità alle persone, dall’ascolto diretto dei loro bisogni e dalla capacità di trasformare l’esperienza delle pazienti in conoscenze, proposte e interventi utili all’intero sistema".

