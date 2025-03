Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Marzo è il Colorectal Cancer Awareness Month, un momento prezioso per diffondere consapevolezza sul tumore del colon-retto e puntare i riflettori su una neoplasia molto diffusa ma spesso sottovalutata: con quasi 49mila nuove diagnosi in Italia nel 2024, si tratta del secondo tumore per incidenza, con una mortalità stimata di circa 24.000 decessi in un anno. Proprio per favorire la conoscenza dei sintomi della patologia e la sua diagnosi precoce, Merck Italia ha voluto lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione: 'Proteggi oggi il tuo domani'. L’iniziativa sfrutta diversi strumenti di comunicazione: maxi schermi digitali (digital out of home), guerrila marketing e social media.

La campagna è già attiva sui social di Merck Italia (LinkedIn e Instagram), inoltre sabato 29 e domenica 30 marzo prenderà vita nel centro di Roma con un video su maxi schermi digitali presenti nelle zone di Campo de’ Fiori, via del Corso, via del Babuino e piazzale Flaminio. Domenica 30 marzo si aggiungerà anche una guerrila activation ad alto impatto: 15 giovani attraverseranno il centro della Capitale muniti di zaini a led che riprodurranno i contenuti di campagna, distribuendo materiali informativi sull’importanza della prevenzione del tumore del colon-retto. Tutti i materiali di comunicazione della campagna 'Proteggi oggi il tuo domani' ospitano un QR code, che rimanda al 'Symptom checker Crc'. Si tratta di un breve e semplice questionario online che può aiutare a capire se, a fronte di alcuni segnali, sia opportuno consultare uno specialista.

Il Symptom Checker non ha l’obiettivo di fornire una diagnosi, ma intende piuttosto essere una guida su quelli che sono i sintomi più comuni del tumore del colon-retto e che potrebbero richiedere un approfondimento medico.

"Con questa campagna – dichiara Ramón Palou de Comasema, presidente e amministratore delegato Healthcare di Merck Italia – vogliamo contribuire ad alzare l'attenzione su questa patologia. Incoraggiando azioni di prevenzione e screening, iniziative come 'Proteggi oggi il tuo domani' possono fare una concreta differenza nella vita delle persone. È qualcosa di cui siamo davvero orgogliosi. Crediamo fortemente che un’azienda come la nostra debba prendersi cura dei pazienti e delle persone a loro vicine rispondendo a tutte le esigenze non soddisfatte: non solo i bisogni terapeutici, ma anche quelli di educazione sulla salute".