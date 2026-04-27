

(Adnkronos) - "Non ero preoccupato. Capisco come va la vita. Viviamo in un mondo folle". Così il presidente Usa Donald Trump a qualche ora dalla sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. E sulla first lady ha osservato: "Non vorrei dire (fosse spaventata), alle persone non piace si dica che si sono spaventate, ma certamente, chi non lo sarebbe in una situazione del genere?". "E' molto forte, intelligente. Ha capito. Sapeva cosa stava accadendo", ha aggiunto.

Sull'assalitore, il tycoon ha parlato di una "velocità incredibile": "Penso dovrebbe ingaggiarlo la National Football League (Nfl)", ha ironizzato. "Ho letto un testo - ha proseguito - Si è radicalizzato. Era un cristiano, credente, e poi è diventato anti-cristiani". "La sua famiglia era molto preoccupata, probabilmente era un giovane molto disturbato", ha ripetuto. E poi lo ha anche definito "abbastanza incompetente" perché "è stato beccato" e "si è fatto beccare piuttosto facilmente".

E ha poi citato il movimento 'No Kings' dopo l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. "Il motivo per cui ci sono persone così sta nel fatto che esistono movimenti come 'No Kings'. Io non sono un re. Se lo fossi non sarei qui a parlare con lei", ha detto nell'intervista a Cbs News con Norah O'Donnell. A una domanda sulla violenza politica, ha risposto: "Se si torna indietro di 20, 40, 100, 200 o 500 anni, è sempre esistito, persone uccise, persone ferite". E ha detto di non essere "sicuro" oggi sia "più frequente di prima". "Penso davvero il discorso d'odio dei democratici - ha proseguito - sia molto pericoloso. Penso davvero sia molto pericoloso per il Paese".

Sugli istanti dell'attacco, "volevo vedere cosa stava accadendo - ha affermato - Ero circondato da persone fantastiche. E probabilmente le ho rallentate un po' nell'intervento". Poi, ha raccontato, "ho iniziato a camminare con loro", esortato a rimanere abbassato. "Ero in piedi, più o meno. Ero in piedi e poi mi sono girato nella direzione opposta e ho iniziato grossomodo a camminare in posizione abbastanza eretta, un po' curvo - ha proseguito nella ricostruzione dei momenti più concitati - Ero quasi a metà strada e mi hanno detto: 'Per favore, si abbassi a terra. Per favore, si abbassi a terra'. Così mi sono abbassato a terra. E così ha fatto anche la first lady". Il presidente ha quindi lodato gli agenti: "Hanno fatto davvero un ottimo lavoro".

Il tycoon ha quindi ribadito di voler ripetere la cena con i corrispondenti della Casa Bianca "nell'arco di 30 giorni". "Penso sia davvero brutto che una persona squilibrata possa far saltare qualcosa del genere", ha detto il presidente degli Stati Uniti. "C'è anche gente stupenda tra la stampa", ha affermato. Ma quando la giornalista ha parlato del manifesto di Allen contro Trump, citandolo ('Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, uno stupratore e un traditore mi macchi le mani con i suoi crimini'), prima il tyccoon ha risposto: "Beh, stavo aspettando che lo leggesse perché sapevo che l'avrebbe fatto, dato che voi siete... voi siete... siete persone orribili. Persone orribili". Poi alla domanda 'ma pensa si riferisse a lei?', ha affermato: "Non sono un pedofilo né uno stupratore. Ha letto quelle sciocchezze scritte da qualche malato? Sono stato associato a tutte... cose che non hanno nulla a che fare con me. Sono stato completamente scagionato. I tuoi amici dall'altra parte sono quelli che erano coinvolti, diciamo, con Epstein o altre cose. Dovresti vergognarti di averlo letto perché io non sono nessuna di quelle cose".

