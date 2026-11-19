

Washington, 19 nov. (Adnkronos) - "Donald Trump chiama Vladimir Putin e Xi Jinping amici, loro hanno altri piani". Così il Washington Post titola un primo commento al vertice trilaterale che si è svolto a Shenzhen, riportando tutte le dichiarazioni con cui il presidente americano ha esaltato la sua amicizia con i due leader autocratici. "Chi è quello? E' un mio amico, abbiamo un ottimo rapporto da anni", ha detto il tycoon avvicinandosi a Putin nell'incontro prima del trilaterale.

"Sei mio amico e abbiamo una relazione veramente speciale, penso che fino a quando noi siamo in carica non avremo mai problemi", ha invece detto prima del faccia a faccia al presidente cinese che, una prima volta per un leader cinese per presidente Usa, si è recato personalmente a ricevere Trump al suo arrivo all'aeroporto. "Russia e Cina non sono amici dell'America, perché Trump pensa che lo siano?", si chiede la Cnn.

"Trump considera una virtù la sua disponibilità a dialogare con leader autoritari che altri governi occidentali evitano, sostenendo che le relazioni personali siano essenziali a negoziare con loro", osserva il Post ricordando come molti però fanno notare che "questo approccio abbia offuscato il confine tra diplomazia e deferenza, consentendo a leader come Putin e Xi di sfruttare la sete di adulazione di Trump, continuando allo stesso tempo a perseguire i propri interessi strategici".

Ma a Shenzhen è avvenuto anche qualcosa di più che sta spaventando gli alleati tradizionali degli Usa, in Asia e in Europa, che temono il rischio che l'enfasi data all'incontro possa ulteriormente spingere Trump "a sostenere le ambizioni di Putin sui territori ucraini e le rivendicazioni di Xi su Taiwan", scrive Politico in un articolo in cui cita fonti diplomatiche internazionali e Usa.

Tra i quali Thomas Countryman, che è stato assistente segretario di Stato per la non proliferazione dell'amministrazione Obama: "Questo tipo di retorica, dire che si tratta della conferenza più storica degli ultimi 80 anni, è fatta per adulare una persona come Trump: gonfiare il significato dell'incontro potrebbe spingere Trump ad accettare qualsiasi cosa cercheranno di fargli ingoiare".

Infine, la Cnn fa notare come sia "lampante il simbolismo del trilaterale di Shenzhen: tre grandi potenze, ognuna delle quali rivendica un'egemonia nella propria sfera geografica, inviano un segnale di dominio che esclude deliberatamente le nazioni più piccole e deboli. L'impatto visivo sarebbe meno evidente se Trump si comportasse da leader del mondo libero, affrontando questi uomini forti - conclude l'emittente - ma il presidente mostra disprezzo per gli alleati Usa e ammira il pugno di ferro di Xi e Putin".

Il vertice tra Trump, Xi e Putin ha chiuso a Shenzhen la ricca giornata di incontri a margine dell'Apec, culminata con lo "storico" faccia a faccia del presidente americano con i leader russo e cinese, il primo nella storia tra i tre Paesi. Il trilaterale, arrivato al culmine del tour asiatico di Trump, è durato circa un'ora e mezza e si è concluso con una dichiarazione congiunta in quattro punti. La guerra in Ucraina, discussa nel bilaterale tra Trump e Putin e richiamata in apertura del vertice a tre, non compare nel documento finale. La dichiarazione affronta quattro temi: la Riforma dell'Onu; l'Energia; la giustizia internazionale e la non proliferazione nucleare.

