

Trapani, 9 ott. (Adnkronos) - Momenti di paura oggi nel trapanese dove c'è stata unadoppia tromba marina nella zona del porto di Marsala che poi si è spostata provocando danni ad edifici e auto. I due vortici si sono sviluppati sul mare, sotto una formazione temporalesca, a poca distanza dalla costa. Incredibili le immagini che hanno cominciato a circolare in rete.

Al momento la situazione "è sotto controllo dal punto di vista dell'emergenza sanitaria dopo la tromba d'aria che ha colpito il territorio di Marsala". Lo comunica la Direzione strategica dell'Asp Trapani, che, come da protocollo aziendale, ha prontamente attivato il Peimaf (Piano di Emergenza Interna per il Massiccio Afflusso di Feriti) all'ospedale di Marsala. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, del caso, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. É stato attivato comunque anche il supporto psicologico per i pazienti. "Si ringrazia la macchina dei soccorsi e dell'emergenza, dai Vigili del fuoco, al 118, alla protezione civile, al comune di Marsala", dice l'Asp.

Un cucciolo di pastore tedesco, invece, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco dalle macerie di una casa distrutta in contrada Terrenove. Il cucciolo è stato consegnato alla proprietaria.

Il capo della Protezione civile della Regione Siciliana Salvatore Cocina ha descritto gli effetti della tromba d'aria che questa mattina ha colpito Marsala e Petrosino, nel Trapanese, come un "effettodevastante". La tromba d'aria, spiega, "ha colpito maggiormente il centro di raccolta rifiuti di Petrosino e altre zone e numerose autovetture e una scuola. Subito arrivati i soccorsi e recuperati in buone condizioni i due operai dispersi. Coinvolgimento di alcuni alunni ma senza conseguenze".

