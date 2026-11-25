

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "L'infermiere lavora all'interno di team multiprofessionali e multidisciplinari ed è uno dei soggetti facilitanti la relazione del prendersi cura. Per noi è decisivo il passaggio dalla presa in carico, che riguarda oggetti, alla presa in cura, che riguarda soggetti. Dall'avere più cure all'aver cura. Questa è la rivoluzione che ci attende". Così Antonino Trimarchi, presidente Card - Confederazione associazioni regionali di distretto, intervenendo oggi al convegno 'Infermieri, la professione cambia - Presentazione del II Rapporto Fnopi-S.Anna sulle professioni infermieristiche', promosso da Fnopi - Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, nell'ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.

"Questa ricerca è preziosa per Card Italia - afferma Trimarchi - Stiamo lavorando per il passaggio dai distretti dei servizi ai distretti delle comunità, e in questo gli infermieri sono soggetti fondanti, anche grazie all'opportunità che viene data dal Pnrr", conclude.

