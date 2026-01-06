Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto. Un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. Chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini sceglie le feste di Natale per insultare. Non fa ridere nessuno e rivela grettezza. Purtroppo non è l’ennesimo scivolone di un Dipiazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Vedremo chi si dissocia". La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti commenta la vignetta, pubblicata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza su Facebook, raffigurante Elly Schlein in veste di Befana.
Trieste: Pd Fvg, 'sindaco Dipiazza insulta Schlein, incarna cultura destra'
6 gennaio, 2026 • 16:23
