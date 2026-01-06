

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Non è solo un comportamento infantile e mediocre. È il segno evidente di una cultura che manca di rispetto e disprezza le donne. Dipiazza interpreta un mondo dove le donne sono solo ornamenti, a meno che non si comportano come gli uomini. È il pensiero di destra, misogino e sessista. Pensavamo che avere la prima donna premier li avrebbe cambiati invece tutto come prima. Meloni che dice?". Così in una nota Irene Manzi, deputata Pd, commissione Cultura.

