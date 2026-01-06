

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La pubblicazione da parte del sindaco Roberto Dipiazza di un'immagine che raffigura la Segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, travestita da Befana è un fatto vergognoso e inaccettabile". Così in una nota Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd.

"Non è satira né ironia: è un attacco personale che ricorre a stereotipi sessisti e body shaming. Un comportamento incompatibile con il ruolo istituzionale di chi dovrebbe rappresentare e rispettare tutti i cittadini. Non sorprende che questo gesto arrivi da chi ha più volte dichiarato di “non farsi comandare dalle donne”. Parole e immagini che restituiscono una visione culturale arretrata e patriarcale, in cui il più becero disprezzo sostituisce il confronto politico. Non è una uscita infelice, ma il segno di un clima che normalizza il sessismo e l’insulto, cifra ricorrente di una certa destra al governo. Le istituzioni meritano rispetto. Trieste merita un sindaco all’altezza di una città moderna ed europea”.

